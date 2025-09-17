«Крепкий мужик»: Лукашенко назвал требования к будущему президенту Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обозначил конкретные требования к своему потенциальному преемнику. На встрече с представителями исторического и экспертного сообщества, приуроченной ко Дню народного единства, белорусский лидер заявил, что будущим главой государства должен стать «крепкий мужик, который обязательно понюхал пороха».

«То, что будет другой человек (на посту президента), так я уже об этом говорю постоянно. Чтобы вы привыкали к мысли. Не потому, что я великий, а потому, что я долго у власти. Вы привыкли, что-то у нас устаканилось», — передаёт его слова агентство БелТА.

При этом Лукашенко уточнил, что был бы рад видеть на этом посту и женщину, однако сложная международная обстановка вокруг страны требует от руководителя особых качеств. Он подчеркнул, что безмерно уважает женщин, но при этом, учитывая нынешнюю ситуацию, нельзя бросать даму «на горячую сковородку».