Россия закрывает рынок ещё на два года: Путин продлил спецмеры до 2027-го
Путин продлил до 2027 года действие спецмер в сфере внешней торговли
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин продлил действие специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2027 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов и вступает в силу с 17 сентября.
Речь идёт о мерах, введённых указом №100 от 8 марта 2022 года в ответ на действия недружественных стран. Документ предусматривает ограничения на торговлю отдельными видами продукции и сырья, а также повышение экспортных и импортных пошлин.
В список товаров, подпадающих под ограничения, входят технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника и электрическая аппаратура. Ограничения распространяются на все зарубежные страны, за исключением государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии.
Изначально меры были рассчитаны до конца 2023 года, затем продлены до конца 2025-го, а теперь срок действия увеличен ещё на два года — до конца 2027-го.