17 сентября, 14:41

Россия закрывает рынок ещё на два года: Путин продлил спецмеры до 2027-го

Путин продлил до 2027 года действие спецмер в сфере внешней торговли

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин продлил действие специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2027 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов и вступает в силу с 17 сентября.

Речь идёт о мерах, введённых указом №100 от 8 марта 2022 года в ответ на действия недружественных стран. Документ предусматривает ограничения на торговлю отдельными видами продукции и сырья, а также повышение экспортных и импортных пошлин.

В список товаров, подпадающих под ограничения, входят технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника и электрическая аппаратура. Ограничения распространяются на все зарубежные страны, за исключением государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии.

Изначально меры были рассчитаны до конца 2023 года, затем продлены до конца 2025-го, а теперь срок действия увеличен ещё на два года — до конца 2027-го.

Марина Фещенко
