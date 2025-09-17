Россия закрывает рынок ещё на два года: Путин продлил спецмеры до 2027-го

Президент России Владимир Путин продлил действие специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2027 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов и вступает в силу с 17 сентября.

Речь идёт о мерах, введённых указом №100 от 8 марта 2022 года в ответ на действия недружественных стран. Документ предусматривает ограничения на торговлю отдельными видами продукции и сырья, а также повышение экспортных и импортных пошлин.

В список товаров, подпадающих под ограничения, входят технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника и электрическая аппаратура. Ограничения распространяются на все зарубежные страны, за исключением государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии.