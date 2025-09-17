Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 15:08

«Фарс и лицемерие»: В Госдуме ответили Зеленскому на слова об извинениях России

Депутат Шеремет назвал фарсом слова Зеленского о вымаливании прощения у Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Высказывания Владимира Зеленского о том, что России придётся просить прощения, являются лицемерием. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. По его мнению, экс-комик намеренно умолчал о собственной роли в эскалации конфликта.

«Слова Зеленского о том, кто будет просить прощения, выглядят как фарс и являются лицемерием. Зеленский подло умолчал, что именно он является виновником спровоцированного на территории Украины военного конфликта и только ему нести ответственность», цитирует Шеремета РИА «Новости».

Депутат подчеркнул, что если и стоит просить прощения, то исключительно перед ветеранами Великой Отечественной войны. Он указал на возрождение нацистской идеологии в Европе и на Украине, против которой воевало целое поколение. СВО стоит провести так, чтобы нацизм впредь не возродился, заявил Шеремет.

«Вымаливать прощение»: Зеленскому посоветовали встать на колени перед украинцами
«Вымаливать прощение»: Зеленскому посоветовали встать на колени перед украинцами

Напомним, что Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News призвал западные страны сосредоточиться на Украине, утверждая, что россияне в будущем будут вынуждены просить прощения. Экс-комик подчеркнул, что ситуация на Украине требует безотлагательных решений и действий от международного сообщества.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Михаил Шеремет (депутат)
  • Украина
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar