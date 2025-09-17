Высказывания Владимира Зеленского о том, что России придётся просить прощения, являются лицемерием. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. По его мнению, экс-комик намеренно умолчал о собственной роли в эскалации конфликта.

«Слова Зеленского о том, кто будет просить прощения, выглядят как фарс и являются лицемерием. Зеленский подло умолчал, что именно он является виновником спровоцированного на территории Украины военного конфликта и только ему нести ответственность», — цитирует Шеремета РИА «Новости».

Депутат подчеркнул, что если и стоит просить прощения, то исключительно перед ветеранами Великой Отечественной войны. Он указал на возрождение нацистской идеологии в Европе и на Украине, против которой воевало целое поколение. СВО стоит провести так, чтобы нацизм впредь не возродился, заявил Шеремет.