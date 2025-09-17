«Цирк дю Солей»: Захарова раскритиковала назначение спецпреда Канады по восстановлению Украины
Захарова: Фриланд на посту спецпреда по Украине только усугубит кризис
Христи Фриланд. Обложка © ТАСС / Zuma
Назначение Христи Фриланд на пост спецпредставителя по вопросам восстановления Украины в Канаде может усугубить кризис в Киеве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.
«В канадском политическом паноптикуме в правительстве вытворяют такие кульбиты, что сам «Цирк дю Солей» обзавидуется! <...> С такими «спецпосланничками» с бандеро-оуновской родословной кашу точно не сваришь. Ясно, что при её активном вовлечении в это портфолио кризис в «незалежной» может лишь усугубиться», — написала Захарова.
Дипломат напомнила, что Фриланд ушла с поста министра финансов как раз в день, когда нужно было представить проект нового бюджета при многомиллиардном дефиците. Кроме того, ей не удалось прижиться на постах вице-премьера и министра транспорта. Фриланд является внучкой нацистского коллаборациониста Михайло Хомяка.
Ранее сообщалось, что Киев и Оттава заключили соглашение о совместном производстве оборонной продукции. Как отметили в Минобороны Украины, достигнутые договорённости позволят стране обмениваться технологиями и в будущем обеспечивать ВСУ современным вооружением и военной техникой.