Назначение Христи Фриланд на пост спецпредставителя по вопросам восстановления Украины в Канаде может усугубить кризис в Киеве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

«В канадском политическом паноптикуме в правительстве вытворяют такие кульбиты, что сам «Цирк дю Солей» обзавидуется! <...> С такими «спецпосланничками» с бандеро-оуновской родословной кашу точно не сваришь. Ясно, что при её активном вовлечении в это портфолио кризис в «незалежной» может лишь усугубиться», — написала Захарова.

Дипломат напомнила, что Фриланд ушла с поста министра финансов как раз в день, когда нужно было представить проект нового бюджета при многомиллиардном дефиците. Кроме того, ей не удалось прижиться на постах вице-премьера и министра транспорта. Фриланд является внучкой нацистского коллаборациониста Михайло Хомяка.