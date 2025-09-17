Пожар площадью в 500 квадратов вспыхнул в жилом доме в Иванове
Многоквартирный жилой дом горит в Иванове. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Жилой дом загорелся в Иванове. Видео © Telegram / IvanovoNovosti
Пожар охватил около 500 квадратных метров кровли трёхэтажного многоквартирного дома. Из здания было эвакуировано 45 человек. Для них организовано временное проживание в гостинице, где с пострадавшими работают психологи.
Ранее Life.ru рассказывал, что под Ростовом огонь с травы перекинулся на пять жилых домов. На улице Советской стихия бушевала на площади в 700 квадратных метров. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и устранили возгорание. По предварительной информации, жертв и пострадавших удалось избежать.
Обложка © Telegram / IvanovoNovosti