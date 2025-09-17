Пожар площадью в 500 квадратов вспыхнул в жилом доме в Иванове

Многоквартирный жилой дом горит в Иванове. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Жилой дом загорелся в Иванове. Видео © Telegram / IvanovoNovosti

Пожар охватил около 500 квадратных метров кровли трёхэтажного многоквартирного дома. Из здания было эвакуировано 45 человек. Для них организовано временное проживание в гостинице, где с пострадавшими работают психологи.