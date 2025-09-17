Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 16:01

Пожар площадью в 500 квадратов вспыхнул в жилом доме в Иванове

Многоквартирный жилой дом горит в Иванове. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Жилой дом загорелся в Иванове. Видео © Telegram / IvanovoNovosti

Пожар охватил около 500 квадратных метров кровли трёхэтажного многоквартирного дома. Из здания было эвакуировано 45 человек. Для них организовано временное проживание в гостинице, где с пострадавшими работают психологи.

Мать бросила троих детей гореть заживо в доме и ушла гулять с любовником
Мать бросила троих детей гореть заживо в доме и ушла гулять с любовником

Ранее Life.ru рассказывал, что под Ростовом огонь с травы перекинулся на пять жилых домов. На улице Советской стихия бушевала на площади в 700 квадратных метров. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и устранили возгорание. По предварительной информации, жертв и пострадавших удалось избежать.

BannerImage

Обложка © Telegram / IvanovoNovosti

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Ивановская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar