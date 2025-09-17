Путин представил к госнаграде теннисисток Андрееву и Шнайдер

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получили государственное признание своих спортивных достижений от президента России Владимира Путина. Согласно подписанному указу , обе спортсменки удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Высокая награда присуждена за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу. В этом же указе отмечены заслуги вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России Сергея Кононыхина.