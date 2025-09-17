Путин представил к госнаграде теннисисток Андрееву и Шнайдер
Мирра Андреева и Диана Шнайдер с серебряными олимпийскими медалями во время церемонии награждения. Обложка © ТАСС / ВЕ / Щербак Александр
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получили государственное признание своих спортивных достижений от президента России Владимира Путина. Согласно подписанному указу, обе спортсменки удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Высокая награда присуждена за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу. В этом же указе отмечены заслуги вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России Сергея Кононыхина.
Ранее имя Мирры Андреевы указали в рейтинге спортсменок в одиночном разряде Женской теннисной ассоциации (WTA). Она расположилась на шестой строчке, что стало для неё личным рекордом. Диана Шнайдер стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации в Гонконге. В финале она обыграла Кэти Бултер в двух сетах 6:1, 6:2.