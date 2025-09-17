«Нашлась бы такая»: Лукашенко высказался о женщине на посту президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хоть и уважает женщин, но считает, что текущая геополитическая ситуация требует особых качеств от руководителя государства. Они в большей степени, по его мнению, присущи мужчинам. Об этом сообщает государственное агентство БелТА со ссылкой на выступление президента.

«Я женщин уважаю безмерно и был бы рад, если бы нашлась такая женщина, которая могла бы быть сейчас президентом», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что сейчас нужен человек с железными нервами, который уже прошёл через серьёзные испытания. Он добавил, что быть президентом — значит забыть о личной жизни вообще. Это круглосуточная работа в условиях постоянного кризиса. Лукашенко признался, что присматривается к разным людям как к потенциальным преемникам, но пока не видит никого, кто мог бы сразу справиться с такой нагрузкой.

«Это моя точка зрения. Человека, который безмерно уважает женщин. Женщина — это образец, который природа создала. Тем не менее, я полагаю, что нельзя её на эту «горячую сковородку» сегодня бросать», — сказал президент.