17 сентября, 17:54

Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили шесть беспилотников над тремия регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Так, три БПЛА были сбиты в небе над Курской областью, два — над Белгородской, и один — над Ростовской.

ВСУ атаковали храм в Херсонской области
Ранее военкоры предупредили жителей приграничья о новых дронах ВСУ с тройным зарядом. Эти беспилотники, как сообщается, действуют бесшумно, что делает их приближение незаметным.
