Патрушев: За пять лет на ветеринарные вакцины выделили более 17 млрд рублей

За последние пять лет регионы получили от правительства свыше 17 миллиардов рублей на ветеринарные вакцины и диагностику. На 2025 год запланировано выделение 4,2 миллиарда рублей на эти нужды, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании правительственной противоэпизоотической комиссии.

«Эпизоотическое благополучие — это залог устойчивого развития российского животноводства. Работа по его обеспечению выстраивается по всей вертикали. На закупку вакцин и средств диагностики в 2025 году Правительство России направило регионам 4,2 миллиарда рублей. Причем финансирование данного направления планомерно растет, и совокупно за пять лет выделено уже свыше 17 миллиардов рублей», — заявил Патрушев.

Кроме того, вице-премьер акцентировал внимание на необходимости постоянного мониторинга ситуации в дикой фауне и личных подсобных хозяйствах для оперативного выявления и минимизации рисков возникновения очагов заболеваний.

Он также напомнил, что улучшение ветеринарного благополучия является одной из ключевых задач федерального проекта, реализуемого в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

По словам Патрушева, на федеральном уровне предоставлен полный спектр инструментов для обеспечения эпизоотической стабильности, включая методические рекомендации для регионов. Комиссия также играет важную роль в совершенствовании отраслевого регулирования. В частности, был обновлен план ветеринарной безопасности, определяющий порядок действий по профилактике и ликвидации заболеваний животных. Приоритетом остаётся системное повышение эффективности работы Государственной ветеринарной службы.

В завершение заседания Патрушев поручил обеспечить своевременное проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение вспышек заболеваний, и обратил особое внимание глав регионов на необходимость ведения точного учёта поголовья сельскохозяйственных животных.