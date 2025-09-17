Герасимов проинспектировал группировку войск Центр в ДНР

Выполнение боевых задач группировкой войск «Центр» на Красноармейском направлении проверил лично начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны.

«Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр», действующих на красноармейском направлении», — указали в ведомстве.

Кроме того, Герасимов заявил, что российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях. Самые упорные бои идут на Красноармейском направлении, где Киев безуспешно стремится остановить наступление ВС РФ.