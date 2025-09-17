Герасимов проинспектировал группировку войск Центр в ДНР
Обложка © Telegram/ Минобороны России
Выполнение боевых задач группировкой войск «Центр» на Красноармейском направлении проверил лично начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны.
Герасимов проконтролировал выполнение боевых задач группировки войск «Центр». Видео © Telegram/ Минобороны России
«Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр», действующих на красноармейском направлении», — указали в ведомстве.
Как отметили в ведомстве, Герасимов провел встречу с руководством группировки войск «Центр», чтобы оценить текущую ситуацию и определить дальнейшие направления работы. В ходе визита начальник Генштаба также вручил государственные награды отличившимся бойцам, участвовавшим в освобождении Донецкой Народной Республики, и выразил им признательность за их героизм и самоотверженность.
Кроме того, Герасимов заявил, что российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях. Самые упорные бои идут на Красноармейском направлении, где Киев безуспешно стремится остановить наступление ВС РФ.