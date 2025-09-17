Владимир Путин
17 сентября, 18:51

ВС России развивают наступление в Днепропетровской и Запорожской областях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Группировка войск «Восток» развивает наступательные действия на территории Днепропетровской области, а также в Запорожской области. Об этом сообщил глава Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов.

«Группировка войск «Восток» развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области. Хочу отметить роль подразделений морской пехоты в достижении целей специальной военной операции», — заявил начальник Генштаба.

ВС России близки к полному освобождению Кировска
Ранее сообщалось, что Валерий Герасимов лично проверил ход выполнения боевых задач группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении СВО. Глава Генштаба провёл встречу с руководством группировки, а также вручил государственные награды отличившимся бойцам, участвовавшим в освобождении Донецкой Народной Республики.

Виталий Приходько
    avatar