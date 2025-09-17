ВС России развивают наступление в Днепропетровской и Запорожской областях

Группировка войск «Восток» развивает наступательные действия на территории Днепропетровской области, а также в Запорожской области. Об этом сообщил глава Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов.

«Группировка войск «Восток» развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области. Хочу отметить роль подразделений морской пехоты в достижении целей специальной военной операции», — заявил начальник Генштаба.