Герасимов вручил награды военнослужащим, отличившимся при освобождении ДНР

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил об успешных действиях российских военных на красноармейском направлении. По его словам, там действуют подразделения, которые ранее отличились при освобождении Авдеевки.

Герасимов вручил награды военнослужащим. Видео © Telegram / Минобороны России

Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в боях в Донецкой Народной Республике, поблагодарив их за мужество и выполнение боевых задач. Кадры награждения опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«Отдельная мотострелковая бригада успешно действует в ходе проведения специальной военной операции. И в боях на донецком направлении отличилась, особенно при освобождении Авдеевки, и сейчас, в ходе боевых действий на красноармейском направлении», — отметил начальник Генштаба ВС РФ.