Футболисты команды «Монако» разделись до трусов в самолёте
Игроки футбольного клуба «Монако», в составе которого выступает Александр Головин, разделись до нижнего белья в самолёте. Причиной стала неисправность кондиционера на борту. Инцидент произошёл перед вылетом в Брюгге на матч Лиги чемпионов. Видео было опубликовано в социальных сетях.
Футболисты разделись до нижнего белья. Видео © X / GFFN
В связи с поломкой рейс был отменён, и команда отправится на игру позднее. Отметим, что Александр Головин из-за травмы отстранён от матчей на месяц.
Обложка © X / GFFN