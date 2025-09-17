Футболисты команды «Монако» разделись до трусов в самолёте

Игроки футбольного клуба «Монако», в составе которого выступает Александр Головин, разделись до нижнего белья в самолёте. Причиной стала неисправность кондиционера на борту. Инцидент произошёл перед вылетом в Брюгге на матч Лиги чемпионов. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Футболисты разделись до нижнего белья. Видео © X / GFFN

В связи с поломкой рейс был отменён, и команда отправится на игру позднее. Отметим, что Александр Головин из-за травмы отстранён от матчей на месяц.