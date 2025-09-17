Иммиграционные власти США задержали россиянина Постового
ТАСС: В США задержали россиянина Дениса Постового
Денис Постовой. Обложка © X / THE INTEL DROP
Служба иммиграционного и таможенного контроля США задержала гражданина России Дениса Постового, которого ранее обвинили в нарушении экспортного контроля. Об этом сообщил адвокат россиянина Уильям Коффилд. Суд ранее постановил перевести Постового под домашний арест, сообщает ТАСС.
Адвокат заявил, что суд одобрил перевод Постового под домашний арест из округа Колумбия во Флориду. Однако сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США забрали его из тюрьмы ещё до освобождения и доставили в центр содержания в Фармвилле (Вирджиния). Это, по словам адвоката, произошло 11 сентября. В настоящее время его подзащитный находится в центре задержания. Коффилд подчеркнул отсутствие у Постового легального статуса в США и добавил, что предпринимаются действия для его освобождения под залог.
В сентябре 2024 года Денис Постовой был задержан в американском городе Сарасота. По данным следствия, россиянин подозревается в организации поставок микроэлектроники в Россию в обход действующих санкций. После задержания он был арестован.