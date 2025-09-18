Главарь киевского режима Владимир Зеленский раскрыл планы «А» и «Б» в текущем конфликте, в соответствии с которыми будут действовать власти Украины в 2026 году в зависимости от развития ситуации на поле боя. Соответствующее заявление он сделал, выступая на пресс-конференции.

«План «А» для нас — это завершить войну в этом году, план «Б» — найти 120 миллиардов долларов», — сказал экс-комик.

Он добавил, что для продолжения боевых действий в 2026 году в украинском бюджете уже заложено 60 миллиардов долларов. Ещё столько же Киеву предстоит где-то найти, подчеркнул Зеленский.