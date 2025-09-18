Сооснователь Apple Возняк отменил выступление в Москве по состоянию здоровья

Сооснователь Apple Стив Возняк отменил своё выступление на форуме «Облачные города» в Москве из-за проблем со здоровьем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале форума.

«В программе форума — изменения: один из хедлайнеров форума, сооснователь Apple Стив Возняк, вынужден отменить участие по состоянию здоровья», — говорится в публикации.

Стив Возняк — инженер, соучредитель Apple, разработчик компьютеров Apple I и Apple II, которые заложили фундамент индустрии ПК. Возняк указан как единственный изобретатель в четырёх патентах Apple. Лауреат Национальной медали технологий (США), член Зала славы изобретателей.