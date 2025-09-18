Сооснователь Apple Возняк отменил выступление в Москве по состоянию здоровья
Обложка © Wikipedia / Gage Skidmore
Сооснователь Apple Стив Возняк отменил своё выступление на форуме «Облачные города» в Москве из-за проблем со здоровьем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале форума.
«В программе форума — изменения: один из хедлайнеров форума, сооснователь Apple Стив Возняк, вынужден отменить участие по состоянию здоровья», — говорится в публикации.
Стив Возняк — инженер, соучредитель Apple, разработчик компьютеров Apple I и Apple II, которые заложили фундамент индустрии ПК. Возняк указан как единственный изобретатель в четырёх патентах Apple. Лауреат Национальной медали технологий (США), член Зала славы изобретателей.
Мероприятие, посвящённое искусственному интеллекту и роботизированным технологиям, проходит в российской столице 17 и 18 сентября. Форум собрал представителей власти, бизнеса и научного сообщества из 35 государств, включая страны Ближнего Востока, Европы, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Возняк в рамках своего выступления планировал рассказать об эволюции технологий, проведя параллели между революцией персональных компьютеров и современным этапом развития искусственного интеллекта и роботов.