Роковой укус: Отдых в ЮАР едва не закончился трагедией для семьи из России

Семья из России подхватила смертельно опасную малярию во время путешествия по ЮАР. По информации SHOT, пара из Москвы с 5-летним ребёнком отдыхала в Кейптауне. Туристы решили взять морскую экскурсию «Сансет». На следующий день после поездки они увидели укусы комаров.

Чуть позже у всех троих резко подскочила температура и появился озноб. Путешественники сразу обратились к местному врачу, который подтвердил малярию. Им выписали препарат для лечения и профилактики «Малярон».

По словам женщины, когда её муж узнал о заболевании, хотел вылететь в Москву первым рейсом. Но другие туристы предупредили, что у малярии инкубационный период до месяца, а в России нет тех лекарств, которые могут вылечить заболевание.

Сейчас у семейства остаточные явления, однако врач сообщил им, что у туристов есть повторный риск подхватить тропическую малярию, которая может стать смертельной, если не сделать прививку.