Лукашенко сообщил, что оппозиционер Статкевич не захотел уезжать из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом в Минске рассказал о судьбе оппозиционера Николая Статкевича, недавно освобождённого из заключения. Фрагмент выступления белорусского лидера был опубликован в Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко подчеркнул, что ряд деятелей оппозиции, включая Статкевича, были причастны к серьёзным преступлениям. Однако власти Белоруссии сочли нецелесообразным, чтобы оппозиционер, «находящийся на исходе», закончил свои дни в тюрьме.

Президент уточнил, что Статкевич после освобождения выразил желание вернуться в Белоруссию. Власти не стали препятствовать его возвращению.

Белорусский лидер добавил, что если Статкевич намерен прожить старость «по-человечески», отказавшись от роли лидера радикальных действий, то и власти будут относиться к нему соответственно.