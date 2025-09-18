Владимир Путин
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 сентября, 22:54

Лукашенко сообщил, что оппозиционер Статкевич не захотел уезжать из Белоруссии

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом в Минске рассказал о судьбе оппозиционера Николая Статкевича, недавно освобождённого из заключения. Фрагмент выступления белорусского лидера был опубликован в Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко подчеркнул, что ряд деятелей оппозиции, включая Статкевича, были причастны к серьёзным преступлениям. Однако власти Белоруссии сочли нецелесообразным, чтобы оппозиционер, «находящийся на исходе», закончил свои дни в тюрьме.

Президент уточнил, что Статкевич после освобождения выразил желание вернуться в Белоруссию. Власти не стали препятствовать его возвращению.

Белорусский лидер добавил, что если Статкевич намерен прожить старость «по-человечески», отказавшись от роли лидера радикальных действий, то и власти будут относиться к нему соответственно.

«Нашлась бы такая»: Лукашенко высказался о женщине на посту президента Белоруссии
Ранее Александр Лукашенко обозначил конкретные требования к своему потенциальному преемнику. Белорусский лидер заявил, что будущим главой государства должен стать «крепкий мужик, который обязательно понюхал пороха». При этом он уточнил, что был бы рад видеть на этом посту и женщину, однако сложная международная обстановка вокруг страны требует от руководителя особых качеств.

