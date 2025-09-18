Дачный деликатес: Россиянам рассказали, как правильно сушить рыбу
Доцент Быстров: Несоблюдение технологии вяления рыбы ведёт к плесени и паразитам
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nazarovsergey
Вяление рыбы — популярный способ заготовки, но если нарушить технологию, можно столкнуться с плесенью, паразитами или даже опасными бактериями (например, ботулизмом). Об этом Life.ru рассказал доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.
«Для сушки используют как охлаждённую, так и замороженную рыбу — заморозка гарантированно убивает паразитов. Некрупную рыбу (уклейка, плотва, окунь) солят и вялят непотрошеной, чтобы подкожный жир и жир внутренностей пропитывали мясо», — поделился эксперт.
По словам специалиста, тушки некрупной рыбы можно не разделывать, но в некоторых случаях её вялят на настилах или сетках, рассыпая в один слой. Продолжительность вяления — 5–7 дней.
Оптимальная температура для вяления — 18–20 градусов, продукт должен находиться в тени и быть защищён от дождя. Тушки можно обернуть марлей, чтобы уберечь от мух и других насекомых.
Крупную рыбу (лещ, карп) стоит потрошить и надрезать вдоль хребта. Обязательна засолка. Используйте 15–20% соли от веса рыбы (на 1 кг — 150–200 г). Выдержите в рассоле 2–3 дня (мелкую) или 5–7 дней (крупную). Идеально сушить при температуре 18–25°C. На жаре (+30°C и выше) рыба «запарится», а не высохнет. Рыба подвешивается в тени под навесом или на сквозняке (на балконе, в сарае). Накройте тушки марлей или сеткой, предварительно смоченной в уксусе.
Не используйте испорченную рыбу с мутными глазами, слизью и неприятным запахом. Рыба должна быть сухой, но эластичной и не крошиться. Обычно 5–10 дней в зависимости от размера.
«Если появился белый налёт, протрите рыбу тряпкой, смоченной в слабом растворе уксуса. Если появляется зелёная или чёрная плесень — выбрасывайте. Ботулизм возникает в непотрошеной крупной рыбе. Всегда удаляйте внутренности и жабры», — предупреждает собеседник Life.ru.
Недостаточно просоленная рыба быстро портится. Если сомневаетесь — досушите в холодильнике. Рыба становится «деревянной». Если нет уверенности в условиях, лучше использовать электросушилку (при +40°C) или готовить рыбу горячего копчения. Храните готовый продукт в холодильнике в бумаге или тканевом мешке не более 2–3 месяцев, заключает эксперт.
Ранее россиянам рассказали, как правильно хранить суши и роллы. При комнатной температуре блюда можно безопасно хранить не более 2–3 часов, в холодильнике — от 12 часов до двух суток в зависимости от состава, при этом продукты с сырой рыбой, икрой тобико, сливочным сыром или майонезными соусами имеют наименьший срок годности. Хотя заморозка теоретически позволяет продлить срок хранения до нескольких месяцев, на практике она не рекомендуется, так как после разморозки рис становится жёстким и рассыпчатым, а начинка теряет структуру и вкусовые качества.