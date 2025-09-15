Морозилка под запретом: Россиянам рассказали, как правильно хранить суши и роллы

Суши и роллы из-за наличия в составе сырой рыбы, риса и других скоропортящихся ингредиентов при неправильном хранении быстро приходят в негодность и могут вызвать серьёзные пищевые отравления. Об этом в беседе с Life.ru рассказала руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.

Эксперт подчеркнула, что данные блюда лучше употреблять сразу после приготовления, например в ресторанах или дома, тогда как к продуктам на витрине кафе следует относиться с осторожностью из-за возможной потери вкусовых качеств и свежести.

Чтобы проверить свежесть продукта, ориентируйтесь на его внешний вид, запах и текстуру. Среди признаков несвежих роллов — рис сухой и жёсткий, у рыбы отсутствуют естественный блеск и упругость, а цвет выглядит блекло, водоросли нори теряют форму и напоминают размоченную массу. Более того, от таких роллов может исходить неприятный кислый запах. Ольга Анищенкова Руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье»

При комнатной температуре суши и роллы можно безопасно хранить не более 2–3 часов, в холодильнике — от 12 часов до двух суток в зависимости от состава, при этом продукты с сырой рыбой, икрой тобико, сливочным сыром или майонезными соусами имеют наименьший срок годности.

Эксперт добавила, что хотя заморозка теоретически позволяет продлить срок хранения до нескольких месяцев, на практике она не рекомендуется, так как после разморозки рис становится жёстким и рассыпчатым, а начинка теряет структуру и вкусовые качества. Для хранения в холодильнике при температуре 0…+5°C следует использовать герметичные пластиковые контейнеры вместо оригинальной упаковки из доставки.

«Для хранения также подойдут пищевая плёнка или фольга, однако учтите, что они не обеспечивают полную герметичность, что сказывается на сроках хранения продуктов. Соевый соус, имбирь и васаби следует хранить отдельно от роллов, чтобы избежать смешения вкусов и запахов», — заключила Анищенкова.