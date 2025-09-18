Владимир Путин
17 сентября, 23:07

Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Волгограда

Обложка © Life.ru

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации, отметив необходимость данных мер для обеспечения безопасности полётов.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее турецкая авиакомпания Southwind Airlines заявила о запуске полётов в Краснодар, начиная со 2 октября. Решение было принято после снятия ограничений на полёты в регионе. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что вслед за Azur air полёты в Анталью из Краснодара анонсировала Southwind Airlines, что расширяет возможности для путешествий в Турцию.

Антон Голыбин
