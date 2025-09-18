Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации, отметив необходимость данных мер для обеспечения безопасности полётов.

Ранее турецкая авиакомпания Southwind Airlines заявила о запуске полётов в Краснодар, начиная со 2 октября. Решение было принято после снятия ограничений на полёты в регионе. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что вслед за Azur air полёты в Анталью из Краснодара анонсировала Southwind Airlines, что расширяет возможности для путешествий в Турцию.