18 сентября, 00:27

Бизнесмену Амирханяну предъявили обвинение в пособничестве в убийстве Ильи Кивы

Обложка © Freepik / rawpixel.com

Украинскому предпринимателю Араику Амирханяну, разыскиваемому на родине по обвинению в мошенничестве, предъявлено новое обвинение. Как сообщает РИА «Новости», Амирханяна обвиняют в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы.

Обвинение предъявлено по статьям, предусматривающим ответственность за убийство и незаконный оборот оружия, в рамках дела о передачи информации о Киве Службе безопасности Украины (СБУ).

Илья Кива в момент покушения был с пистолетом, но не успел им воспользоваться
Ранее сообщалось об аресте Амирханяна в Подмосковье в рамках расследования этого дела. Напомним, Амирханян попал в список подозреваемых в убийстве Кивы. Сообщалось, что он задолжал экс-нардепу 30 миллионов рублей и не намеревался их возвращать. Это, по версии следствия, стало мотивом для расправы. На момент обнаружения улик бизнесмен находился под стражей по обвинению в даче взятки.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Илья Кива
  • Криминал
