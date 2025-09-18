Бизнесмену Амирханяну предъявили обвинение в пособничестве в убийстве Ильи Кивы

Украинскому предпринимателю Араику Амирханяну, разыскиваемому на родине по обвинению в мошенничестве, предъявлено новое обвинение. Как сообщает РИА «Новости», Амирханяна обвиняют в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы.

Обвинение предъявлено по статьям, предусматривающим ответственность за убийство и незаконный оборот оружия, в рамках дела о передачи информации о Киве Службе безопасности Украины (СБУ).

Илья Кива в момент покушения был с пистолетом, но не успел им воспользоваться

Илья Кива в момент покушения был с пистолетом, но не успел им воспользоваться

Ранее сообщалось об аресте Амирханяна в Подмосковье в рамках расследования этого дела. Напомним, Амирханян попал в список подозреваемых в убийстве Кивы. Сообщалось, что он задолжал экс-нардепу 30 миллионов рублей и не намеревался их возвращать. Это, по версии следствия, стало мотивом для расправы. На момент обнаружения улик бизнесмен находился под стражей по обвинению в даче взятки.