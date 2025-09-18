Владимир Путин
18 сентября, 01:50

В Полтаве на месте снесённого памятника Петру І установили вертолёт Ми-2

Обложка © X / gurfrog

На месте демонтированного в Полтаве памятника Петру I появился новый объект — вертолёт Ми-2. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В мае украинские СМИ сообщали о завершении демонтажа монумента, который был установлен в честь 140-летия Полтавской битвы. Сообщается, что новая «экспозиция» носит временный характер (всего на три недели).

Памятник Дарье Дугиной открыли в третью годовщину её жестокого убийства
Ранее первый замглавы Ирпени в Киевской области Андрей Кравчук сообщил, что местные власти планируют демонтировать мемориал советским воинам, освободившим город в 1943 году. Чиновник отметил, что демонтаж объекта «Братская могила воинов советской армии, погибших за освобождение Ирпени от фашистских захватчиков в 1943 году» состоится после согласования с Украинским институтом национальной памяти. Он добавил, что на месте демонтированного мемориала будет установлен новый памятник, однако не уточнил, чему он будет посвящён.

