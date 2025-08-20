Памятник Дарье Дугиной открыли в третью годовщину её жестокого убийства

В подмосковном Одинцово в парке «Захарово» состоялось открытие памятника политологу и публицисту Дарье Дугиной к третьей годовщине её трагической гибели. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Андрей Иванов.