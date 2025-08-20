Мессенджер MAX
20 августа, 12:59

Памятник Дарье Дугиной открыли в третью годовщину её жестокого убийства

Памятник Дарье Дугиной. Обложка © Telegram/ Андрей Иванов | Одинцово

В подмосковном Одинцово в парке «Захарово» состоялось открытие памятника политологу и публицисту Дарье Дугиной к третьей годовщине её трагической гибели. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Андрей Иванов.

Памятник Дарье Дугиной. Фото © Telegram/ Андрей Иванов | Одинцово

Памятник Дарье Дугиной. Фото © Telegram/ Андрей Иванов | Одинцово

На церемонии открытия монумента также присутствовали мать погибшей Наталия Мелентьева и глава ДНР Денис Пушилин. Создал памятник скульптор Дмитрий Александров, который лично знал погибшую. Памятник выполнен в бронзе и в высоту составляет 3,5 метра.

СК использовал ИИ, расследуя убийства Дугиной и Татарского
Напомним, что вечером 20 августа 2022 года в Подмосковье погибла публицист и политолог Дарья Дугина. Взрывное устройство под её машиной сработало, когда она покидала парковку после мероприятия в поддержку Донбасса. ФСБ установила, что за убийством стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, служившая в Нацгвардии Украины. Суд приговорил двоих пособников убийц к 3,5 года колонии за изготовление фальшивых документов для них. Оказалось также, что полицейский за взятку собирал информацию о семье Дугиной.

