Памятник Дарье Дугиной открыли в третью годовщину её жестокого убийства
Памятник Дарье Дугиной. Обложка © Telegram/ Андрей Иванов | Одинцово
В подмосковном Одинцово в парке «Захарово» состоялось открытие памятника политологу и публицисту Дарье Дугиной к третьей годовщине её трагической гибели. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Андрей Иванов.
Памятник Дарье Дугиной. Фото © Telegram/ Андрей Иванов | Одинцово
На церемонии открытия монумента также присутствовали мать погибшей Наталия Мелентьева и глава ДНР Денис Пушилин. Создал памятник скульптор Дмитрий Александров, который лично знал погибшую. Памятник выполнен в бронзе и в высоту составляет 3,5 метра.
Напомним, что вечером 20 августа 2022 года в Подмосковье погибла публицист и политолог Дарья Дугина. Взрывное устройство под её машиной сработало, когда она покидала парковку после мероприятия в поддержку Донбасса. ФСБ установила, что за убийством стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, служившая в Нацгвардии Украины. Суд приговорил двоих пособников убийц к 3,5 года колонии за изготовление фальшивых документов для них. Оказалось также, что полицейский за взятку собирал информацию о семье Дугиной.