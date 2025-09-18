Россиянам рассказали о графике работы в декабре
Юрист Ерзина: Число рабочих дней в декабре составит 22
Обложка © Life.ru
В декабре 2025 года россиян ждёт 22 рабочих дня и 9 выходных. Как сообщила юрист Headhunter Дарья Ерзина РИА «Новости», один из выходных дней — предновогодний.
«Последним рабочим днём года станет 30 декабря, а 31 декабря объявлен нерабочим днём», — уточнила эксперт.
31 декабря будет нерабочим благодаря переносу выходного с 5 января (воскресенье). Общая продолжительность новогодних праздников составит 12 дней — с 31 декабря до 12 января.
Ранее россиянам рассказали, как продлить новогодний отдых до 16 дней. Если оформить отпуск на 29 и 30 декабря, отдых фактически начнётся уже в субботу, 27 декабря, и продлится все новогодние каникулы. В результате всего два дня отпуска превращаются в продолжительный непрерывный отдых, что делает такое решение и удобным, и выгодным.