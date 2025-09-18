На Украине растёт осознание того, что НАТО использует страну в собственных интересах. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в социальной сети X.

По его словам, всё больше украинцев, несмотря на пропаганду, понимают, что альянс использует их в своих целях. Он отметил, что большинство жителей Украины выступает за немедленное начало мирных переговоров, в то время как европейские страны отказываются от диалога с Россией и поддерживают мобилизацию, проводимую главарём киевского режима Владимиром Зеленским.

Примером такого обмана, по мнению Дизена, является использование альянсом нарратива о поддержке Украины, которое служит лишь продолжению конфликта. Августовский опрос Gallup показал, что только 24% украинцев выступают за продолжение боевых действий, а 69% поддерживают их скорейшее прекращение путём переговоров.