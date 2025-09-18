Трамп преподнёс в дар королю Великобритании копию меча Эйзенхауэра

Отмечается, что меч Эйзенхауэра символизирует историческое сотрудничество США и Великобритании во Второй мировой войне. Королеве Камилле республиканец преподнёс винтажную брошь Tiffany & Co из 18-каратного золота с бриллиантами и рубинами.

Эйзенхауэр возглавлял Союзные экспедиционные силы в Европе, руководил высадкой в Нормандии и занимал пост 34-го президента США с 1953 по 1961 год.

Ранее стало известно, что жена британского короля Карла III Камилла и супруга президента США Дональда Трампа Мелания пришли на государственный банкет в платьях синего и жёлтого цветов. В ходе мероприятия британский монарх затронул темы торговых отношений, ситуации на Украине, а также защиты окружающей среды. Карл III подчеркнул, что Лондон и Вашингтон вместе боролись против «сил тирании» во времена Первой и Второй мировых войн. Сейчас, по его словам, тирания снова угрожает Европе.