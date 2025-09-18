Владимир Путин
17 сентября, 23:57

Жена Карла III и Мелания Трамп появились на банкете в синем и жёлтом платьях

Обложка © X / The Royal Family

Жена британского короля Карла III Камилла и супруга президента США Дональда Трампа Мелания пришли на государственный банкет в платьях синего и жёлтого цветов. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в соцсети X королевской семьи.

Согласно данным Sky News, в ходе мероприятия британский монарх затронул темы торговых отношений, ситуации на Украине, а также защиты окружающей среды.

Карл III подчеркнул, что Лондон и Вашингтон вместе боролись против «сил тирании» во времена Первой и Второй мировых войн. Сейчас, по его словам, тирания снова угрожает Европе, а Великобритания вместе с союзниками поддерживают Украину, чтобы «сдержать агрессию и обеспечить мир».

В Британии хотят использовать Карла III для влияния на Трампа по вопросу Украины
Накануне в центральной части Лондона началась масштабная акция протеста против визита Дональда Трампа в Британию. Тысячи демонстрантов заполнили улицы города, размахивая сатирическими плакатами. Согласно информации Reuters, итогом визита американского лидера в Британию станет подписание соглашений на сумму более десяти миллиардов долларов о сотрудничестве в сфере науки, технологий и гражданской ядерной энергетики.

