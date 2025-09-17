Владимир Путин
17 сентября, 14:25

«Ну и холод!»: По губам Трампа прочли, о чём он шептался с женой по прилёте в Британию

Специалист прочёл по губам, что Трамп по прилёте в Британию жаловался на погоду

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Президент США Дональд Трамп после прилёта в Лондон пожаловался на холодную погоду. Как утверждает эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг, его слова удалось разобрать на кадрах прибытия, сообщает Daily Mirror.

«Ну и холод. Хорошо, что мы в пальто», — сказал американский лидер, а затем, подходя к трапу, обратился к супруге: «Ох, осторожнее».

В Британии Трампа встречали министр иностранных дел Иветт Купер, посол США Уоррен Стивенс и виконт Худ. В рамках визита глава Белого дома и его жена Мелания посетят Виндзорский замок, где запланирован торжественный приём.

По данным Reuters, итогом визита станет подписание соглашений на сумму свыше $10 млрд о сотрудничестве в области науки, технологий и гражданской ядерной энергетики. Ранее Politico писала, что король Карл III намерен использовать официальный приём, чтобы убедить американского президента активнее поддерживать Украину.

Марина Фещенко
