В Лондоне начались протесты против визита Трампа

На сцене выступали политические активисты, а в толпу запустили гигантский мяч с карикатурным изображением вице-президента США Джей Ди Вэнса. Демонстранты несли плакаты с надписями «Долой Трампа», «Нет расизму, нет Трампу», а также карикатуры, напоминающие о связях политика с осуждённым финансистом Джеффри Эпштейном. Особое внимание уделялось критике потенциального размещения американского ядерного оружия на британской территории.