Boeing Трампа чуть не столкнулся с пассажирским лайнером

Самолёт президента США Дональда Трампа едва не столкнулся с пассажирским Spirit 1300, следовавшем из Форт-Лодердейла в Бостон. Инцидент произошёл накануне второго государственного визита Трампа в Великобританию в небе над Нью-Йорком. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По предварительным данным, пассажирский лайнер слишком близко приблизился к Boeing президента США, направлявшемуся в Британию. Вскоре после этого диспетчеры рекомендовали пилотам гражданского судна немедленно изменить курс.