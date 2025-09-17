Трамп прошёл впереди Карла III во время смотра почётного караула в Британии
Обложка © ТАСС / Jonathan Brady
Президент США Дональд Трамп во время государственного визита в Великобританию вновь привлёк внимание своим поведением. Телеканал CNN сообщает, что американский лидер во время смотра почётного караула шёл впереди британского монарха Карла III.
Несмотря на демонстративное поведение Трампа, монарх и президент выглядели в приподнятом настроении и даже обменивались шутками. При этом Букингемский дворец ранее заявлял об отсутствии протокольных нарушений в подобных действиях. Аналогичная ситуация была у Трампа и во время визита в 2019 году, когда он обогнал королеву Елизавету II.
Напомним, что в рамках визита в Великобританию глава Белого дома и его жена Мелания посетили Виндзорский замок, где был запланирован торжественный приём. Politico писала, что король Карл III хотел использовать официальный приём, чтобы убедить американского президента активнее поддерживать Украину.