Трамп прошёл впереди Карла III во время смотра почётного караула в Британии

Президент США Дональд Трамп во время государственного визита в Великобританию вновь привлёк внимание своим поведением. Телеканал CNN сообщает , что американский лидер во время смотра почётного караула шёл впереди британского монарха Карла III.

Несмотря на демонстративное поведение Трампа, монарх и президент выглядели в приподнятом настроении и даже обменивались шутками. При этом Букингемский дворец ранее заявлял об отсутствии протокольных нарушений в подобных действиях. Аналогичная ситуация была у Трампа и во время визита в 2019 году, когда он обогнал королеву Елизавету II.