Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 16:41

Трамп прошёл впереди Карла III во время смотра почётного караула в Британии

Обложка © ТАСС / Jonathan Brady

Обложка © ТАСС / Jonathan Brady

Президент США Дональд Трамп во время государственного визита в Великобританию вновь привлёк внимание своим поведением. Телеканал CNN сообщает, что американский лидер во время смотра почётного караула шёл впереди британского монарха Карла III.

Несмотря на демонстративное поведение Трампа, монарх и президент выглядели в приподнятом настроении и даже обменивались шутками. При этом Букингемский дворец ранее заявлял об отсутствии протокольных нарушений в подобных действиях. Аналогичная ситуация была у Трампа и во время визита в 2019 году, когда он обогнал королеву Елизавету II.

«Ну и холод!»: По губам Трампа прочли, о чём он шептался с женой по прилёте в Британию
«Ну и холод!»: По губам Трампа прочли, о чём он шептался с женой по прилёте в Британию

Напомним, что в рамках визита в Великобританию глава Белого дома и его жена Мелания посетили Виндзорский замок, где был запланирован торжественный приём. Politico писала, что король Карл III хотел использовать официальный приём, чтобы убедить американского президента активнее поддерживать Украину.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Великобритания
  • Карл III
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar