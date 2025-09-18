Владимир Путин
18 сентября, 02:47

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полёты, в Саратове ввели

Обложка © Life.ru

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полёты, а в воздушной гавани Саратова ввели. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полётов.

Ранее стало известно, что иностранные перевозчики заинтересовались полётами через недавно открытый аэропорт Краснодара, среди проявивших интерес компаний — турецкая авиакомпания Southwind. Как отметил замглавы Росавиации, рейсы будут постоянными. 17 сентября в Краснодар прибыл первый рейс из Москвы после трёхлетнего перерыва. Полёт выполнил «Аэрофлот» из Шереметьево.

