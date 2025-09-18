В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полёты, в Саратове ввели
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полёты, а в воздушной гавани Саратова ввели. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В ведомстве уточнили, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полётов.
Ранее стало известно, что иностранные перевозчики заинтересовались полётами через недавно открытый аэропорт Краснодара, среди проявивших интерес компаний — турецкая авиакомпания Southwind. Как отметил замглавы Росавиации, рейсы будут постоянными. 17 сентября в Краснодар прибыл первый рейс из Москвы после трёхлетнего перерыва. Полёт выполнил «Аэрофлот» из Шереметьево.