Российские военные уничтожили пункт наблюдения ВСУ в Сумской области

Разведывательная группа российской группировки войск «Север» успешно поразила наблюдательный пункт украинских войск в Сумской области, с которого осуществлялась корректировка артиллерийского огня по позициям Армии России. Об этом РИА «Новости» сообщил разведчик с позывным Луга, подчеркнув, что операция была проведена на рассвете с неожиданно близкого расстояния.

По словам Луги, группа выдвинулась к наблюдательному пункту противника, приблизившись к нему на расстояние 2,8 километра. После поражения цели из станкового противотанкового гранатомёта (СПГ), беспилотники окончательно уничтожили наблюдательный пункт.

«В серости (на рассвете. — Прим Life.ru) мы выдвинулись, прошли очень солидную дистанцию, тянули на себе полностью и боекомплект, и само орудие. Для того чтобы отработать ювелирно, повторюсь, и для того, чтобы это была дерзкая работа, на которой противник просто не предполагал нас искать на такой дистанции», — продолжил разведчик.

Выбор оружия также был обусловлен оперативной обстановкой и рельефом местности. В результате было принято решение использовать безоткатную систему СПГ-9 «Копьё».