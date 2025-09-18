В России изменятся требования к военной форме в 2026 году

С 2026 года вводятся новые правила закупки военной формы для Армии России. Об этом стало известно из указа российского лидера Владимира Путина.

В соответствии с документом, правительство, Минобороны и Минпромторг получили поручение с 1 января 2026 года обеспечить поставку вещевого имущества, произведённого российскими организациями. А к 2027 году — также из тканей и трикотажных полотен, произведённых на территории РФ. В указе особо отмечается необходимость исключения закупок иностранной продукции и материалов для изготовления формы.