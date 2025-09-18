Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 02:58

В России изменятся требования к военной форме в 2026 году

С 2026 года форма для военных будет производиться исключительно на территории РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

С 2026 года вводятся новые правила закупки военной формы для Армии России. Об этом стало известно из указа российского лидера Владимира Путина.

В соответствии с документом, правительство, Минобороны и Минпромторг получили поручение с 1 января 2026 года обеспечить поставку вещевого имущества, произведённого российскими организациями. А к 2027 году — также из тканей и трикотажных полотен, произведённых на территории РФ. В указе особо отмечается необходимость исключения закупок иностранной продукции и материалов для изготовления формы.

Кого не заберут в армию осенью 2025? Полный гид по отсрочкам и новым правилам осеннего призыва
Кого не заберут в армию осенью 2025? Полный гид по отсрочкам и новым правилам осеннего призыва

Ранее Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба ВС РФ, заявил, что российские войска ведут успешное наступление практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. По его сведениям, особенно ожесточённые бои идут в районе Красноармейска, где, несмотря на значительные усилия, киевская сторона не может остановить продвижение Армии России.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar