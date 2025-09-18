Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 03:21

Госдума одобрила законопроект об освобождении от платы за капремонт

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий освобождение собственников нежилых помещений в зданиях, включённых в программу реновации, от обязательных платежей за капитальный ремонт общего имущества.

Поправки затрагивают статьи 7–3 и 7–4 закона «О статусе столицы Российской Федерации». Сейчас льготы распространяются только на жильцов квартир: их взносы на капитальный ремонт прекращаются с момента включения дома в реновационную программу, а ранее внесённые суммы перенаправляются на её реализацию.

Документ уточняет права владельцев коммерческих объектов — магазинов, офисов, складов — которые попадают под программу реновации. Они смогут полностью отказаться от платежей за капитальный ремонт после вступления закона в силу.

Коммуналка и экономия на ней осенью 2025: 15 рабочих лайфхаков для Москвы и Санкт-Петербурга
Коммуналка и экономия на ней осенью 2025: 15 рабочих лайфхаков для Москвы и Санкт-Петербурга

Ранее губернатор Московской области сообщил, что в регионе планируется отремонтировать более тысячи просёлочных дорог. По его словам, в рамках масштабной программы по модернизации в работу на текущий год включено более 480 участков, а в следующем под обновление попадут 539 дорог.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar