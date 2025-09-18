Владимир Путин
18 сентября, 03:44

Актёр Алексей Панин* не оплатил долги по кредитам в России

Обложка © Агентство городских новостей «Москва» / Александр Авилов

Актёр Алексей Панин*, покинувший Россию после начала спецоперации, не рассчитался с кредиторами на сумму более 411 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы судебных приставов.

Исполнительное производство по взысканию задолженности в размере 411 676 рублей было закрыто: приставы не смогли определить, где находится Панин*, какое имущество ему принадлежит и есть ли деньги на счетах. Кроме того, с июля 2025 года через суд ведётся взыскание налогов и сборов, общая сумма которых превышает 20 тысяч рублей.

А ранее суд в Москве вынес решение о взыскании с журналистки и блогера Божены Малашенко (более известной как Божена Рынска) задолженности по оплате коммунальных услуг. Однако позже судебный приказ был отменён. Истцом по делу выступало ГБУ Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов. Сумма взысканного долга не разглашается.

* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень экстремистов и террористов.

Тимур Хингеев
