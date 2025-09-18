В Курахово школьница два месяца ухаживала за пострадавшим от атаки дрона
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mojahata
В Донецкой Народной Республике 17-летняя Виктория из Курахово рассказала, как ухаживала за местным жителем, пострадавшим при атаке дрона. По словам девушки, мужчина получил серьёзное ранение ноги. Об этом сообщает РИА «Новости».
Виктория уточнила, что беспилотник сбросил что-то яркое, из-за чего пострадавший, будучи пожарным, подумал, что загорелся дом. Дрон «сопроводил его до угла» улицы, где сбросил мину, которая пробила ногу насквозь.
Вместе с супругой пострадавшего девушка ухаживала за мужчиной более двух месяцев. Благодаря постоянному уходу конечность удалось сохранить. На данный момент пострадавший полностью восстановился.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что украинские военнослужащие атаковали Дзержинск в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранения получили пять мирных граждан. В посёлке Калининского района было повреждено домостроение.