В Курахово школьница два месяца ухаживала за пострадавшим от атаки дрона

В Донецкой Народной Республике 17-летняя Виктория из Курахово рассказала, как ухаживала за местным жителем, пострадавшим при атаке дрона. По словам девушки, мужчина получил серьёзное ранение ноги. Об этом сообщает РИА «Новости».

Виктория уточнила, что беспилотник сбросил что-то яркое, из-за чего пострадавший, будучи пожарным, подумал, что загорелся дом. Дрон «сопроводил его до угла» улицы, где сбросил мину, которая пробила ногу насквозь.

Вместе с супругой пострадавшего девушка ухаживала за мужчиной более двух месяцев. Благодаря постоянному уходу конечность удалось сохранить. На данный момент пострадавший полностью восстановился.