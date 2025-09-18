Владимир Путин
18 сентября, 04:22

Стало известно, в каком регионе России проживает больше всего наркоманов

Минздрав: Хабаровский край лидирует среди регионов по заболеваемости наркоманией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pormezz

В 2024 году Хабаровский край занял первое место в рейтинге российских регионов по числу новых случаев наркомании. Соответствующие данные были получены от Минздрава России, сообщает РИА «Новости».

Согласно информации, предоставленной ведомством, в Хабаровском крае на 100 тысяч человек приходится 19,6 случаев впервые установленного диагноза наркомании. В списке также расположились Новосибирская и Свердловская области с показателями 18,4 и 17,7 соответственно. Красноярский край (16,5) и Сахалинская область (15,7) также вошли в пятёрку.

Самые низкие уровни заболеваемости продемонстрировали Чувашская Республика (1,4), Белгородская (3,2) и Оренбургская области (3,4). В Ненецком и Чукотском автономных округах в прошедшем году не было зарегистрировано ни одного случая наркомании.

А лидером среди регионов России по ожидаемой продолжительности жизни является республика Ингушетия. Достижение таких результатов обусловлено рядом причин — значительная часть населения придерживается здорового образа жизни, развивается система здравоохранения, внедряются социальные программы для пожилых людей, в том числе функционирует специализированный дом отдыха. Долголетие в Ингушетии — это не только результат усилий государства, но и отражение традиционного уважения и заботы о старшем поколении.

Антон Голыбин
