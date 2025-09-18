Владимир Путин
18 сентября, 05:28

Три селевых потока сошли на Сахалине, нарушив водоснабжение

Обложка © Unsplash / trevor pye

На Сахалине произошёл сход нескольких селевых потоков в районе местного водохранилища, что привело к остановке водоснабжения Александровска-Сахалинского. Об этом сообщил глава округа Владлен Антонюк в соцсети VK.

Сход селевых потоков. Видео © VK / Владлен Антонюк

Сильные осадки и прохождение циклона вызвали чрезвычайную ситуацию. Три потока — один напрямую в реку, два — в водохранилище — вызвали значительное загрязнение водных ресурсов. Ил и глина вывели из строя фильтрационные механизмы очистных сооружений.

В настоящее время специалисты проводят ликвидацию последствий. Организованы работы по расчистке русла реки и водохранилища. Рассматривается установка мощного насоса для удаления осадков и полная замена фильтров. После восстановления работы очистных сооружений планируется промывка резервуаров чистой воды и всей водопроводной сети.

«Сроки завершения работ и возобновления нормальной подачи воды будут сообщены дополнительно. В настоящее время организован подвоз воды для обеспечения населения питьевой водой. Служба ЕДДС работает в режиме обработки заявок и оперативного реагирования на возникающие вопросы», — отметил Антонюк.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение в акватории Тихого океана. Магнитуда подземного толчка составила 5,6. Эпицентр находился в 94 километрах от Петропавловска-Камчатского, глубина очага достигала 24,6 километра. Жители краевого центра ощутили сотрясения различной силы. По оценкам учёных, в столице интенсивность колебаний достигала 4 баллов.

Тимур Хингеев
  • Сахалинская область
