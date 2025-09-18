Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 04:02

Спасатели извлекли из озера тела ещё двух погибших в Забайкалье геологов

Обложка © Telegram / МЧС Забайкальского края

Обложка © Telegram / МЧС Забайкальского края

Спасатели извлекли тела ещё двух погибших из затонувшего вездехода на озере в Каларском округе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Забайкалья.

«Сводной группой спасателей МЧС России и ГУ «Забайкалпожспас» из затопленного вездехода извлечены тела двух погибших граждан», — говорится в сообщении ведомства.

Для извлечения транспорта на берег задействована тяжёлая техника.

Вертолёт МЧС вылетел к озеру в Забайкалье, где затонул вездеход с людьми
Вертолёт МЧС вылетел к озеру в Забайкалье, где затонул вездеход с людьми

Ранее водолазы МЧС обнаружили и подняли тела троих пассажиров вездехода. Поисково-спасательная операция была приостановлена в связи с наступлением темноты. Напомним, гусеничный вездеход с девятью геологами съехал в озеро Амудиса Каларского муниципального округа. Четыре человека смогли выбраться из воды, остальные пять — погибли. По факту инцидента заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar