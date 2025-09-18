Спасатели извлекли из озера тела ещё двух погибших в Забайкалье геологов
Обложка © Telegram / МЧС Забайкальского края
Спасатели извлекли тела ещё двух погибших из затонувшего вездехода на озере в Каларском округе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Забайкалья.
«Сводной группой спасателей МЧС России и ГУ «Забайкалпожспас» из затопленного вездехода извлечены тела двух погибших граждан», — говорится в сообщении ведомства.
Для извлечения транспорта на берег задействована тяжёлая техника.
Ранее водолазы МЧС обнаружили и подняли тела троих пассажиров вездехода. Поисково-спасательная операция была приостановлена в связи с наступлением темноты. Напомним, гусеничный вездеход с девятью геологами съехал в озеро Амудиса Каларского муниципального округа. Четыре человека смогли выбраться из воды, остальные пять — погибли. По факту инцидента заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.