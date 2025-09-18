Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 04:43

Бочаров: В Волгограде обломки дрона выбили окна и повредили кровлю двух домов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку Вооружённых сил Украины на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В Красноармейском районе Волгограда обломки беспилотного летательного аппарата выбили окна и повредили крыши двух частных домов. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Слюсарь: Силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ в Ростовской области
Слюсарь: Силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ в Ростовской области

Напомним, за ночь расчёты ПВО сбили 43 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 23 — сбили над Ростовской областью. 11 БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar