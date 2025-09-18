Бочаров: В Волгограде обломки дрона выбили окна и повредили кровлю двух домов

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку Вооружённых сил Украины на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В Красноармейском районе Волгограда обломки беспилотного летательного аппарата выбили окна и повредили крыши двух частных домов. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.