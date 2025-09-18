Подследственный экс-глава фонда капремонта Подмосковья пытался улететь из страны

Бывший руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерий Николов был задержан в аэропорту при попытке скрыться от следствия по делу о получении взяток. Об этом сообщается в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Николов пытался вылететь в Турцию без обратной путёвки и бронирования проживания. Информация о покупке билета была получена в результате оперативно-розыскных мероприятий, включая прослушивание телефонных переговоров. Кроме того, бывший руководитель решил скрыть свой отъезд, «проинструктировав соответствующим образом близкое окружение».

Арестовали Николова ещё в ноябре прошлого года был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Следствие утверждает, что экс-глава Фонда и другие лица получали взятки от посредников и руководителей компаний, выполнявших работы по договорам капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области.