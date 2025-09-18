На Оренбург нацелились дроны ВСУ, небо над аэропортом закрыто

Временные ограничения на приём и отправку самолётов введены в аэропорту Оренбурга из-за атаки БПЛА. О введении плана «‎Ковёр» объявили в Росавиации.

«Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнил в Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА, подтвердили в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты региона. Информацию опубликовал и губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, который призвал земляков быть бдительными и следить за дальнейшими оповещениями от Правительства области.