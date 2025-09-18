Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 04:50

В аэропорту Самары введён план Ковёр

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» ввели в воздушной гавани Самары (Курумоч). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

Данные меры введены для гарантии безопасности воздушного движения.

За ночь расчёты ПВО сбили 43 украинских беспилотника над регионами России
За ночь расчёты ПВО сбили 43 украинских беспилотника над регионами России

В Волгограде обломки дрона выбили окна и повредили кровлю двух домов. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Напомним, в ночь на 18 сентября над городом прогремело от 10 до 15 взрывов. В небе также мелькали вспышки. Кроме того, был слышен звук мотора в небе.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar