В аэропорту Самары введён план Ковёр
План «Ковёр» ввели в воздушной гавани Самары (Курумоч). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.
Данные меры введены для гарантии безопасности воздушного движения.
В Волгограде обломки дрона выбили окна и повредили кровлю двух домов. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Напомним, в ночь на 18 сентября над городом прогремело от 10 до 15 взрывов. В небе также мелькали вспышки. Кроме того, был слышен звук мотора в небе.