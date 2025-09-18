Украинские войска намеренно наносят удары по жилым домам и подвалам в Днепропетровской области, отступая из села Новопетровское. Об этом РИА «Новости» сообщил командир штурмовой роты группировки войск «Восток» с позывным Витос.

«Бывает, что танки подъезжают близко, даже не с закрытых огневых позиций. Бывает, и прямой наводкой (стреляют, — Прим. Life.ru). Недавно его (танк ВСУ, — Прим. Life.ru) просто загнали в населённый пункт и начали уничтожать дома, подвалы, чтобы нам негде было сесть», — сообщил командир.