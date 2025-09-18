Владимир Путин
18 сентября, 07:38

«Чтобы негде было сесть»: ВСУ перед бегством бьют из танков по домам в Днепропетровской области

Боец Витос: ВСУ загоняют танки в Новопетровское, чтобы уничтожать дома и подвалы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Украинские войска намеренно наносят удары по жилым домам и подвалам в Днепропетровской области, отступая из села Новопетровское. Об этом РИА «Новости» сообщил командир штурмовой роты группировки войск «Восток» с позывным Витос.

«Бывает, что танки подъезжают близко, даже не с закрытых огневых позиций. Бывает, и прямой наводкой (стреляют, — Прим. Life.ru). Недавно его (танк ВСУ, — Прим. Life.ru) просто загнали в населённый пункт и начали уничтожать дома, подвалы, чтобы нам негде было сесть», — сообщил командир.

Подобные действия ВСУ направлены на то, чтобы не позволить российским подразделениям закрепиться в населённом пункте.

Армия России взяла под контроль 12-е село в Днепропетровской области
Напомним, что населённый пункт Новопетровское в Днепропетровской области был взять под контроль ВС РФ 12 сентября. Информацию подтвердили в Минобороны страны. Освободить территорию удалось благодаря слаженной работе подразделения группировки войск «Восток».


