«Чтобы негде было сесть»: ВСУ перед бегством бьют из танков по домам в Днепропетровской области
Боец Витос: ВСУ загоняют танки в Новопетровское, чтобы уничтожать дома и подвалы
Украинские войска намеренно наносят удары по жилым домам и подвалам в Днепропетровской области, отступая из села Новопетровское. Об этом РИА «Новости» сообщил командир штурмовой роты группировки войск «Восток» с позывным Витос.
«Бывает, что танки подъезжают близко, даже не с закрытых огневых позиций. Бывает, и прямой наводкой (стреляют, — Прим. Life.ru). Недавно его (танк ВСУ, — Прим. Life.ru) просто загнали в населённый пункт и начали уничтожать дома, подвалы, чтобы нам негде было сесть», — сообщил командир.
Подобные действия ВСУ направлены на то, чтобы не позволить российским подразделениям закрепиться в населённом пункте.
Напомним, что населённый пункт Новопетровское в Днепропетровской области был взять под контроль ВС РФ 12 сентября. Информацию подтвердили в Минобороны страны. Освободить территорию удалось благодаря слаженной работе подразделения группировки войск «Восток».