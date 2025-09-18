«Вы едете к нам!» Рыжие сообщницы «бабушки-киллера» рванули на Украину после провала
ФСБ: Агенты ГУР пытались сбежать из РФ после провала подрыва главы завода ОПК
Обложка © ФСБ РФ
Две сообщница переодевшегося в бабушку агента украинских спецслужб после неудачной попытки покушения на главу оборонного предприятия в Санкт-Петербурге хотели сбежать за границу, однако их перехватили сотрудники ФСБ. Задержанные признались во время допроса, что о провале им сообщил киевский куратор и сказал бежать на Украину.
Видео © ФСБ России
«В шесть с чем-то просыпаюсь от вибрации телефона... И [куратор] мне говорит: «У меня две новости: одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость — вы с Леной едете к нам. Плохая новость — едете срочно», — рассказал одна из задержанных.
Однако воплотить план двум рыжим девушкам не удалось. Диверсантку в футболке Сейлор Мун скрутили прямо у подъезда, а её подругу в момент, когда она садилась в машину. Отрицать причастность к закладке бомбы под машину главы военного завода они не стали. На всех троих завели уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Задержанные заключены под стражу.