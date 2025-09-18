Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 08:08

«‎Вы едете к нам!» Рыжие сообщницы «‎бабушки-киллера»‎ рванули на Украину после провала

ФСБ: Агенты ГУР пытались сбежать из РФ после провала подрыва главы завода ОПК

Обложка © ФСБ РФ

Обложка © ФСБ РФ

Две сообщница переодевшегося в бабушку агента украинских спецслужб после неудачной попытки покушения на главу оборонного предприятия в Санкт-Петербурге хотели сбежать за границу, однако их перехватили сотрудники ФСБ. Задержанные признались во время допроса, что о провале им сообщил киевский куратор и сказал бежать на Украину.

Видео © ФСБ России

«В шесть с чем-то просыпаюсь от вибрации телефона... И [куратор] мне говорит: «У меня две новости: одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость — вы с Леной едете к нам. Плохая новость — едете срочно», — рассказал одна из задержанных.

Однако воплотить план двум рыжим девушкам не удалось. Диверсантку в футболке Сейлор Мун скрутили прямо у подъезда, а её подругу в момент, когда она садилась в машину. Отрицать причастность к закладке бомбы под машину главы военного завода они не стали. На всех троих завели уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Задержанные заключены под стражу.

«‎Бабушка-убийца»‎ попала на видео при закладке бомбы под авто главы военного завода. И оказалась парнем
«‎Бабушка-убийца»‎ попала на видео при закладке бомбы под авто главы военного завода. И оказалась парнем
BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar