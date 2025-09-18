«‎Вы едете к нам!» Рыжие сообщницы «‎бабушки-киллера»‎ рванули на Украину после провала

Две сообщница переодевшегося в бабушку агента украинских спецслужб после неудачной попытки покушения на главу оборонного предприятия в Санкт-Петербурге хотели сбежать за границу, однако их перехватили сотрудники ФСБ. Задержанные признались во время допроса, что о провале им сообщил киевский куратор и сказал бежать на Украину.

Видео © ФСБ России

«В шесть с чем-то просыпаюсь от вибрации телефона... И [куратор] мне говорит: «У меня две новости: одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость — вы с Леной едете к нам. Плохая новость — едете срочно», — рассказал одна из задержанных.