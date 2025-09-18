СМИ узнали, что в Европе растёт недовольство Каей Каллас

В ЕС растёт недовольство главой евродипломатии Каей Каллас. Как пишет Politico, её критикуют из-за позиции по России и Газе, также многие коллеги не впечатлены её работой на посту Верховного представителя по иностранным делам.

Источник издания утверждает, что у Каллас сложились напряжённые отношения с рядом коллег в Брюсселе, в частности с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Также, по его словам, Каллас критикуют за «ястребиную» позицию в отношении России и, напротив, неэффективную в отношении палестино-израильского конфликта и ситуации в Газе.