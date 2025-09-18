Владимир Путин
18 сентября, 07:53

СМИ узнали, что в Европе растёт недовольство Каей Каллас

Politico: Каллас сталкивается с критикой в Брюсселе из-за позиции по РФ и Газе

Обложка © ТАСС / ЕРА

В ЕС растёт недовольство главой евродипломатии Каей Каллас. Как пишет Politico, её критикуют из-за позиции по России и Газе, также многие коллеги не впечатлены её работой на посту Верховного представителя по иностранным делам.

Источник издания утверждает, что у Каллас сложились напряжённые отношения с рядом коллег в Брюсселе, в частности с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Также, по его словам, Каллас критикуют за «ястребиную» позицию в отношении России и, напротив, неэффективную в отношении палестино-израильского конфликта и ситуации в Газе.

«Бестактная дипломатка»: США внесли в ЧС Каю Каллас после критики Трампа
«Бестактная дипломатка»: США внесли в ЧС Каю Каллас после критики Трампа

Каллас занимала пост премьер-министра Эстонии, а в 2024 году была назначена на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. За недолгое время на этом месте она уже заработала репутацию самой глупой дипломатки.

Александра Вишнякова
