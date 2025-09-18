Трампу и Стармеру предсказали опасности на встрече в Британии

Особенно опасения вызывает совместная пресс-конференция, на которой журналисты, вероятно, поднимут неудобные вопросы. В частности, речь может зайти о деле Джеффри Эпштейна, обвинённого в сексуальном насилии, а также об израильско-палестинском конфликте.

«Ну и холод!»: По губам Трампа прочли, о чём он шептался с женой по прилёте в Британию

Ранее сообщалось об отставке посла Великобритании Питера Мандельсона, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Дональд Трамп выразил недовольство, что Кир Стармер не проинформировал его об этом решении. Глава Белого дома заявил, что теперь с подозрением относится ко всему, что может негативно повлиять на его визит в Великобританию.