Трампу и Стармеру предсказали опасности на встрече в Британии
Reuters: Встреча Трампа и Стармера в Великобритании не будет лишена опасностей
Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin
Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, запланированная на четверг, 18 сентября, может оказаться непростой. По данным издания Reuters, беседа лидеров «не будет лишена опасностей».
Особенно опасения вызывает совместная пресс-конференция, на которой журналисты, вероятно, поднимут неудобные вопросы. В частности, речь может зайти о деле Джеффри Эпштейна, обвинённого в сексуальном насилии, а также об израильско-палестинском конфликте.
Ранее сообщалось об отставке посла Великобритании Питера Мандельсона, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Дональд Трамп выразил недовольство, что Кир Стармер не проинформировал его об этом решении. Глава Белого дома заявил, что теперь с подозрением относится ко всему, что может негативно повлиять на его визит в Великобританию.