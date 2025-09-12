Трамп пришёл в ярость от решения Стармера перед его визитом в Британию
Politico: Трамп недоволен молчанием Стармера об увольнении посла Мандельсона
Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Президента США Дональда Трампа разозлило тем, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер лично не уведомил его об увольнении посла Британии Питера Мандельсона. Решение принято из-за связей дипломата с обвинённым в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Politico.
«Трамп был раздражён подходом к увольнению Мандельсона. Он был недоволен тем, что Стармер не уведомил его лично, и настороженно относится ко всему, что может бросить тень на его государственный визит [в Британию] на следующей неделе», — сказал источник издания, знакомый с обсуждениями в Белом доме.
Администрация американского президента в настоящий момент обеспокоена тем, что поездка Трампа в Соединённое Королевство будет омрачена скандалом с Мандельсоном. Из-за этого он хочет, чтобы Лондон оперативно назначил нового посла..
Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле людьми, а также сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По версии следствия, в период с 2002 по 2005 год он лично был в интимных отношениях с девочками, которым не исполнилось и 14 лет. Илон Маск утверждал, что среди клиентов Эпштейна было множество политиков. Имя Дональда Трампа в деле тоже фигурировало, но в ФБР заявили, что это не говорит о его причастности к преступлениям. Сам глава США недавно одобрил передачу материалов дела в Конгресс. Также Трамп стал единственным из влиятельных американских политиков, кто сотрудничает с ФБР в этом расследовании.