Трамп пришёл в ярость от решения Стармера перед его визитом в Британию

Президента США Дональда Трампа разозлило тем, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер лично не уведомил его об увольнении посла Британии Питера Мандельсона. Решение принято из-за связей дипломата с обвинённым в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Politico.

«Трамп был раздражён подходом к увольнению Мандельсона. Он был недоволен тем, что Стармер не уведомил его лично, и настороженно относится ко всему, что может бросить тень на его государственный визит [в Британию] на следующей неделе», — сказал источник издания, знакомый с обсуждениями в Белом доме.